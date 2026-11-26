К вечеру 26 ноября загруженность дорог в Москве может достигнуть 8 баллов

К вечеру 26 ноября загруженность дорог в Москве может достигнуть 8 баллов К вечеру 26 ноября загруженность дорог в Москве может достигнуть 8 баллов

Москва26 ноя Вести.Загруженность дорог в Москве к вечеру 26 ноября может достигнуть 8 баллов, сообщает Дептранс столицы в мессенджере MAX.

В ведомстве проинформировали, что сегодня в течение всего дня в городе будет идти снег, так что время в пути может значительно увеличиться.

По данным ЦОДД, вечером загруженность дорог может достигнуть 8 баллов. … В течение дня лучший выбор – метро говорится в публикации

По состоянию на 9.30 интенсивное движение наблюдается на Ленинградском шоссе и Рязанском проспекте в направлении центра, а также на ТТК, в районе улицы Сущевский Вал, в обоих направлениях.

Погода и дорожная обстановка не влияют на движение поездов, напомнили в Дептрансе Москвы. Тем, кто все же решит передвигаться на автомобиле, рекомендуют выезжать после 20.00.