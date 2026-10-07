Один человек погиб в ДТП с "Камазом" в Оренбургской области

"Камаз" и легковушка столкнулись на оренбургской трассе, погиб один человек Один человек погиб в ДТП с "Камазом" в Оренбургской области

Москва7 окт Вести.В Оренбургской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием легкового автомобиля и "Камаза", еще один человек пострадал. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 6 октября на трассе Илек — Ташла — Соболево. По предварительным данным, водитель "ВИС Лада Гранта" выполнял обгон в зоне, где этот маневр запрещен. В этот момент водитель "Камаза" поворачивал налево. В результате столкновения большегруз съехал в кювет, опрокинулся и врезался в опору ЛЭП.

В ДТП пострадал водитель "ВИС Лада Гранта": он госпитализирован с тупой травмой грудной клетки и переломами ребер. Водитель "Камаза" получил тяжелые травмы (в том числе множественные переломы, травматический шок II степени) и позднее скончался в больнице сказано в сообщении

Отмечается, что оба водителя были пристегнуты.

По факту ДТП возбуждены два административных дела.