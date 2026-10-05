Москва5 октВести.В Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели пассажира легкового автомобиля, столкнувшегося с трактором, еще два человека пострадали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на 289-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Новосергиевском районе. По данным ГАИ, 33-летний водитель "Хендай Солярис" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным колесным трактором Т-150К. После этого трактор съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП 37-летний пассажир автомобиля "Хендай Солярис" скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Также два пассажира 28 лет и 45 лет доставлены в медицинские учреждениясказано в сообщении
Обстоятельства происшествия устанавливаются.