СМИ: США добились отказа союзников от участия в конференции по дезинформации

Канада и Литва по просьбе США бойкотировали конференцию по дезинформации СМИ: США добились отказа союзников от участия в конференции по дезинформации

Москва8 окт Вести.Государственный департамент США настоятельно просил дипломатов некоторых стран ЕС и Канады содействовать отказу от участия этих государств в конференции по дезинформации, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатическую переписку.

Уточняется, что организаторы проходящей в Вильнюсе международной конференции по противодействию дезинформации ​​​включили в повестку вопросы о роли США как субъекта "иностранного информационного манипулирования и вмешательства".

В одной из таких дискуссий участвуют двое американских исследователей и бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сказано в статье.

После этого Госдеп направил телеграммы с инструкциями в американские посольства во Франции, Норвегии, Румынии и Польше. Дипломатам поручили устно передать принимающей стороне, что США недовольны анонсированными сессиями.

Госдепартамент попросил некоторые из этих стран, хотя не все, пересмотреть участие в мероприятии говорится в статье

С рекомендацией американского внешнеполитического ведомства согласились Канада и Литва, добавляет Politico.

Ранее один из основателей интернет-энциклопедии "Википедия" Ларри Сэнгер признался, что этот веб-ресурс с момента своего создания был инструментом пропаганды в интересах ЦРУ.