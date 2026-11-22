США ограничили социальные контакты между американскими и канадскими военными NYT: Пентагон ограничил неформальное взаимодействие военных США и Канады

Москва22 ноя Вести.Пентагон предписал своим сотрудникам ограничить неформальное общение между военными США и Канады, сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление сенатора Майка Раундса.

По словам политика, соответствующая служебная записка подготовлена еще несколько месяцев назад, но утверждена лишь недавно.

Военное министерство распространило служебную записку, в которой просило сотрудников ограничить социальное и неформальное взаимодействие между военнослужащими США и их канадскими коллегами уточняет NYT

Предписание стало последним признаком ухудшения отношений между союзниками, заключает газета.

Газета The Washington Post написала, что глава Пентагона Пит Хегсет ввел ограничения на оборонное сотрудничество между США и Канадой. Его указания изложены в секретной служебной записке, о которой стало известно на минувшей неделе.