The Atlantic: в Пентагоне при Хегсете обсуждение Украины встречали "с усмешкой"

В США рассказали об "усмешках" в Пентагоне при упоминании Украины The Atlantic: в Пентагоне при Хегсете обсуждение Украины встречали "с усмешкой"

Москва16 ноя Вести.После назначения Пита Хегсета главой Пентагона обсуждение темы Украины в американском военном ведомстве стали встречать "в лучшем случае с усмешкой". Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

По данным издания, с приходом Хегсета прекратились еженедельные брифинги министра обороны о ситуации на Украине, которые проводились при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Ранее экс-глава Пентагона Ллойд Остин регулярно получал отчеты от Группы содействия безопасности Украины (SAG-U), подчеркнули собеседники журнала. При новом руководстве такие встречи полностью прекратились.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что Хегсет "не хотел слышать слово "Украина". Офицеры армии США в Европе рассказали The Atlantic, что в Пентагоне обсуждение украинской темы вызывало враждебную реакцию или насмешки.