Хегсет наградил отчитавшего его за смех у Могилы Неизвестного Солдата военного

Пристыдивший Хегсета за смех у священного мемориала военный получил награду Хегсет наградил отчитавшего его за смех у Могилы Неизвестного Солдата военного

Москва12 ноя Вести.Военный, отчитавший главу Пентагона Пита Хегсета за смех и беседы у Могилы Неизвестного Солдата, получил награду. Медаль "За похвальную службу" Хегсет вручил караульному армии США лично.

Фотографию награждения военного глава Пентагона опубликовал в соцсети X.

Мы любим солдат. Мы любим стандарты. Отличная работа, специалист. Так держать, патриоты написал Хегсет

Военнослужащий караула армии США сделал замечание Хегсету, а также нескольким его советникам за то, что они смеялись и вели беседы возле Могилы Неизвестного Солдата после завершения церемонии, которая была посвящена Дню ветеранов. Часовой, как передавал CNN, обратился к главе Пентагона, отметив, что все посетители, находящиеся возле мемориала, обязаны соблюдать тишину и проявлять уважение в любое время.