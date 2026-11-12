CNN: караульный осадил главу Пентагона за разговоры у священного мемориала CNN: часовой осудил смех главы Пентагона Хегсета у Могилы Неизвестного Солдата

Москва12 ноя Вести.Военнослужащий караула армии США сделал замечание главе Пентагона Питу Хегсету и нескольким его советникам за то, что они смеялись и вели беседы возле Могилы Неизвестного Солдата после завершения церемонии, посвященной Дню ветеранов.

Об этом сообщет CNN.

Все посетители (находящиеся возле мемориала – прим. ред.) обязаны соблюдать тишину и (проявлять – прим. ред.) уважение в любое время цитирует телеканал часового, обратившегося к Хегсету и его советникам

Уточняется, что инцидент произошел 11 ноября на Арлингтонском национальном кладбище, где глава Пентагона находился вместе с супругой Дженнифер, руководителем аппарата ведомства Рики Буриа, его заместителем Патриком Уивером и старшим советником Тами Радабо.

После официальной части мероприятия Хегсет и сопровождавшие его лица сфотографировались возле мемориала, после чего начали переговариваться и смеяться.

Могила Неизвестного Солдата — один из наиболее почитаемых военных мемориалов США. С 1948 года возле него круглосуточно и в любую погоду несет службу почетный караул.

Незадолго до этого группа конгрессменов-демократов пропустила ключевое процедурное голосование по вопросу об импичменте Хегсета. Законодатели объяснили отсутствие "пробками, неотложными медицинскими процедурами и личными обстоятельствами".

В результате республиканцам удалось заблокировать продвижение этой инициативы.

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность и впредь поддерживать главу Пентагона.