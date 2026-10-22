Москва22 окт Вести.В Пентагоне испорчен исторический напольный глобус 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра, сообщает издание Washington Post. Глобус 1930-х годов пострадал при переноске сотрудниками аппарата министра обороны США Пита Хегсета в его кабинет,

Аппарат Хегсета направил собственную группу для перемещения глобуса Эйзенхауэра без привлечения музейных сотрудников. Они не удержали артефакт и выронили его: глобус насадился на свое основание, пропоров хрупкую сферу в районе Антарктиды пишет издание

Инцидент произошел еще 3 февраля, но стало известно о нем только сейчас. Случившееся вызвало резкую критику и волну насмешек внутри оборонного ведомства США.

Стремление обладать историческим артефактом не добавляет Хегсету полководческих качеств и скромности съязвил один из советников Пентагона, отставной генерал Тай Сейдьюл.

Поврежденный глобус Дуайт Эйзенхауэр использовал в начале 1942 года, когда руководил отделом военных планов и оперативным отделом Генштаба Пентагона.

Ранее глава библиотеки Дуайта Эйзенхауэра Тодд Аррингтон отказался передать оригинальный меч Эйзенхауэра британскому королю Карлу III по просьбе администрации президента Дональда Трампа.