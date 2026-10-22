Politico: в США учредили структуру для диверсий против технологий других стран

В США учредили структуру для диверсий против технологий других стран Politico: в США учредили структуру для диверсий против технологий других стран

Москва22 окт Вести.Пентагон создал Управление технологической поддержки (Technology Support Office, TSO) для проведения тайных диверсий против технологической инфраструктуры зарубежных государств. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

Новая инициатива необходима, чтобы Пентагон мог оказывать противодействие иностранным противникам, которые используют искусственный интеллект и передовые коммерческие технологии рассказали чиновники США в беседе с изданием

В публикации говорится, что Пентагон учредил данную структуру еще в апреле. В ее основе лежат две закрытые разведывательные программы, в ходе которых начиная с 2023 года осуществлялись операции против технологической инфраструктуры ряда стран, но в ограниченных масштабах.

Управление не осуществляет секретные операции самостоятельно, но создает инновационные инструменты и стратегии, направленные на то, чтобы лишить оппонентов доступа к ключевым оборонным технологиям, сообщает издание.