Москва24 октВести.Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что в 30 американских вузах действовали тайные группы агентов.
Как следует из его видеообращения в социальной сети Х, они воровали технологии и настраивали студентов против Америки.
Они вернулись скрытые в новых формах. Оказалось, 80 новых пропагандистских ячеек в 30 университетах возникли под другими именамисказал министр
Ранее конгресс США запретил Институты Конфуция, потому что это "поддерживаемые правительством Китая культурно-пропагандистские программы, которые проникли в университеты почти в каждом штате". Доказательства и конкретные примеры чиновник не привел.