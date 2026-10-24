Глава Пентагона заявил, что в американских ВУЗах обнаружили тайные группировки Минобороны США: в 30 американских вузах обнаружили тайные группы агентов

Москва24 окт Вести.Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что в 30 американских вузах действовали тайные группы агентов.

Как следует из его видеообращения в социальной сети Х, они воровали технологии и настраивали студентов против Америки.

Они вернулись скрытые в новых формах. Оказалось, 80 новых пропагандистских ячеек в 30 университетах возникли под другими именами сказал министр

Ранее конгресс США запретил Институты Конфуция, потому что это "поддерживаемые правительством Китая культурно-пропагандистские программы, которые проникли в университеты почти в каждом штате"​​​. Доказательства и конкретные примеры чиновник не привел.