СМИ: Хегсет решил ограничить военное сотрудничество США с Канадой WP: Хегсет распорядился ограничить оборонное партнерство с Канадой

Москва21 ноя Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет ввел ограничения на оборонное сотрудничество между США и Канадой, утверждает газета The Washington Post (WP).

Источники издания рассказали, что на соответствующие указания Хегсета изложены в секретной служебной записке, о которой стало известно на минувшей неделе. Подробности, связанные с новыми ограничениями, WP не приводит.

По словам официального представителя Пентагона Шона Парнелла, которого цитирует газета, распоряжение Хегсета не затронет оборонный обмен разведданными и взаимодействие вооруженных сил США и Канады в рамках НАТО и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Отношения между Вашингтоном и Оттавой ухудшились в 2025 году после того, как президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на канадский импорт, сославшись на угрозы национальной безопасности и наркотрафик. Канадская сторона ответила зеркальными мерами.

Несмотря на временную заморозку тарифов и попытки урегулировать споры, позднее Вашингтон повысил пошлины — до 50% для стали и алюминия.

19 ноября сотни тысяч канадцев подписали петицию об отзыве из страны посла США Пита Хекстры из-за публичных высказываний, подрывающих двусторонние отношения.