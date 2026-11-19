Москва19 нояВести.Более 285 тысяч жителей Канады подписали петицию об отзыве из страны посла США Пита Хекстры из-за публичных высказываний, подрывающих американо-канадские отношения.
Авторы петиции требуют от Оттавы уведомить Вашингтон о поведении дипломата, а также настаивают на рассмотрении парламентским комитетом вопроса о вмешательстве американских дипломатов во внутренние дела Канады, сообщается на сайте парламента страны.
Официально объявить Пита Хекстру персоной нон грата и потребовать его отзыва с поста посла США в Канадеговорится в тексте петиции
Количество подписавших документ значительно превышает необходимый минимум в 500 человек. В связи с этим обращение граждан должна рассмотреть Палата общин парламента.