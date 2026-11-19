Свыше 285 тысяч канадцев подписали петицию об отзыве посла США

Сотни тысяч канадцев потребовали объявить посла США персоной нон грата Свыше 285 тысяч канадцев подписали петицию об отзыве посла США

Москва19 ноя Вести.Более 285 тысяч жителей Канады подписали петицию об отзыве из страны посла США Пита Хекстры из-за публичных высказываний, подрывающих американо-канадские отношения.

Авторы петиции требуют от Оттавы уведомить Вашингтон о поведении дипломата, а также настаивают на рассмотрении парламентским комитетом вопроса о вмешательстве американских дипломатов во внутренние дела Канады, сообщается на сайте парламента страны.

Официально объявить Пита Хекстру персоной нон грата и потребовать его отзыва с поста посла США в Канаде говорится в тексте петиции

Количество подписавших документ значительно превышает необходимый минимум в 500 человек. В связи с этим обращение граждан должна рассмотреть Палата общин парламента.