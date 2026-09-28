Посол Степанов: канадцы требуют от властей раскрытия архивных данных о нацистах

Посол Степанов: канадцы потребовали от властей раскрыть архивы о нацистах Посол Степанов: канадцы требуют от властей раскрытия архивных данных о нацистах

Москва28 сен Вести.В Канаде историки, журналисты и общественные организации стали усиливать давление на власти, добиваясь раскрытия архивов о нацистах и коллаборационистах, укрывшихся в стране после Второй мировой войны.

Об этом рассказал РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат подчеркнул, что все они требуют раскрытия архивов и честной оценки прошлого.

Но власти по-прежнему пытаются юлить констатировал посол

Степанов отметил, что отношение канадского общества к этой проблеме показал скандал вокруг чествования в парламенте Канады Ярослава Гунько, бывшего солдата дивизии СС "Галичина". Дипломат добавил, что реакция на этого человека наглядно показала, что канадские граждане "не готовы мириться с таким позором".

Ранее Степанов рассказал, что власти Канады приняли меры в отношении некоторых фондов, которым присвоены имена бывших нацистов и коллаборационистов, однако многие из таких организаций продолжают работу в этой стране.