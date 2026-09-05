Канада не хочет расследовать прошлое украинского эсэсовца Гуньки Посол РФ Степанов: Канада не готова к расследованию деятельности нациста Гуньки

Москва5 сен Вести.Канадские власти пока не продемонстрировали готовности расследовать деятельность Ярослава Гуньки в составе дивизии СС "Галичина". Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов, чьи слова распространила российская дипмиссия в Telegram-канале.

По мнению дипломата, отказ Канады выдать гражданина России не освобождает ее от необходимости рассмотреть вопрос о его уголовном преследовании. Степанов напомнил о применяемом в международной практике принципе, согласно которому государство должно либо экстрадировать подозреваемого, либо самостоятельно проводить расследование.

Но канадская сторона пока не проявила готовность ... провести расследование деятельности Гуньки отмечается в публикации

Посол также положительно оценил решение канадского суда рассекретить архивные материалы о деятельности нацистов в годы Второй мировой войны.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова раскритиковала власти Канады, обвинив их в укрывательстве лиц, сотрудничавших с гитлеровским режимом. Оттава фактически потворствует попыткам оправдания нацистских преступников, в частности Ярослава Гуньки, подчеркнула Захарова.

В 2023 году выходца с Украины Ярослава Гуньку, служившего в годы Великой Отечественной войны в гитлеровских войсках СС, пригласили в канадский парламент во время визита в страну Владимира Зеленского. Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо признал случившееся ошибкой и принес извинения. Он назвал случившееся чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма.

Москва осудила этот инцидент и выступила с требованием о передаче Гуньки российской стороне.