Москва19 сен Вести.Канада дважды отказала России в экстрадиции эсэсовца Ярослава Гунько, но при этом не проводит собственное расследование. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Канада дважды отказала России в экстрадиции Гунько . Собственного расследования в отношении этого эсэсовца из дивизии "Галичина" тоже не проводит. Похоже, в Оттаве решили дать ему возможность спокойно уйти в мир иной сказал он

Дипломат также возмутился тем, что в Канаде, которая в годы Второй мировой войны входила в антигитлеровскую коалицию, открыто и безнаказанно живет "нацистский палач".

И власти, кажется, нисколько не смущены тем, что все это оскорбляет память канадских ветеранов, сражавшихся с нацизмом подчеркнул Степанов

Ярослав Гунько — бывший солдат дивизии СС "Галичина". Он причастен к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков. Сейчас бывший эсэсовец проживает в канадском городе Норт-Бей. В марте 2025 года он отпраздновал 100-летие.

В 2023 году выходца с Украины Ярослава Гуньку, служившего в годы Великой Отечественной войны в гитлеровских войсках СС, пригласили в канадский парламент во время визита в страну Владимира Зеленского. Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо признал случившееся ошибкой и принес извинения. Он назвал случившееся чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма. Москва осудила этот инцидент и выступила с требованием о передаче Гуньки российской стороне.