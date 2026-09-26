Посол России в Канаде рассказал о работе в стране связанных с нацистами фондов Посол Степанов: в Канаде продолжают работу связанные с нацистами фонды

Москва26 сен Вести.Власти Канады приняли меры в отношении некоторых фондов, которым присвоены имена бывших нацистов и коллаборационистов, однако многие из таких организаций продолжают работу в этой стране. Об этом рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов.

Ранее суд в канадской провинции Альберта разрешил местному университету закрыть фонд имени Ярослава и Маргарет Гунько.

Это запоздалый, но правильный шаг. Однако в корне ситуации не меняет. На базе того же вуза действуют еще восемь подобных структур. Все они (названы – прим. ред.) в честь бывших эсэсовцев "Галичины" (дивизия СС, признана преступной организацией решением Нюрнбергского трибунала – прим. ред.) или тех, кто был связан с ОУН-УПА (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) в интервью РИА Новости отметил Степанов

После скандала вокруг приглашения в 2023 году бывшего солдата "Галичины" Гунько в Палату общин Канады в качестве почетного гостя общественные организации продолжают настаивать на рассекречивании архивов о нацистских преступниках и их пособниках, проживающих на территории страны, продолжил глава дипмиссии.

В частности, федеральный суд Канады постановил обнародовать засекреченные части доклада историка Алти Родаль, посвященного тайной программе переселения нацистов и коллаборационистов в Канаду.

Речь идет о документах, касающихся закрытой программы США по "сбросу" нацистов и коллаборационистов на территорию Канады уточнил Степанов

Посол обратил внимание, что суд отклонил аргументы властей о том, что рассекречивание архивов может угрожать национальной безопасности и позиции Канады на международной арене.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала власти Канады, обвинив их в укрывательстве лиц, сотрудничавших с гитлеровцами. Оттава фактически потворствует попыткам оправдать нацистских преступников, в частности, Ярослава Гунько, подчеркнула Захарова.