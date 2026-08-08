Москва8 авг Вести.Интернет-энциклопедия "Википедия" с момента своего создания превратилась в орган пропаганды, используемый Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом заявил один из основателей веб-ресурса Ларри Сэнгер.

Действующие на платформе правила полной анонимности пользователей позволили легко превратить справочный сайт в инструмент информационного воздействия, пояснил он в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

Сэнгер обратил внимание, что из-за обезличенности авторов точно установить личности всех участников редакторского процесса крайне сложно.

Он подчеркнул, что совокупность имеющихся доказательств позволяет с уверенностью говорить о фактах непосредственного внесения правок в материалы "Википедии" представителями американского разведывательного ведомства.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что компания Wikimedia Foundation, которой принадлежит онлайн-ресурс "Википедия", проигнорировала предписание об удалении 232 материалов, нарушающих законодательство РФ. Свыше 50% из них распространяют ложную информацию о ходе СВО. В связи с этим сумма штрафов за распространение фейков в 2024-м и I квартале 2025 года достигла 12,5 миллиона рублей, а общий показатель превысил 41 миллион рублей.