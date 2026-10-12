Кандидата в президенты Франции обсыпали мукой в Париже France 24: кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой

Москва12 окт Вести.Неизвестный высыпал пакет муки на голову лидера левой партии Place Publique Рафаэля Глюксманна, который по итогам праймериз левых социал-демократических сил стал кандидатом на пост президента Франции. Об инциденте сообщил телеканал France 24.

Кандидат на президентских выборах Рафаэль Глюксманн был обсыпан мукой вечером в воскресенье, 11 октября, в Париже после своей победы на праймериз социал-демократических левых сил говорится в материале

Глюксманна обсыпали мукой, когда он вышел из бара, где отмечал победу, и направился к такси. Когда политик уже был около автомобиля подошедший сзади неизвестный высыпал ему на голову муку. После этого Глюксманн сразу сел в машину и уехал.

Этот инцидент осудил лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Он также выразил поддержку Глюксманну.

Похожий случай произошел во Франции и в 2012 году, когда неизвестная женщина обсыпала мукой Франсуа Олланда, который в то время был кандидатом в президенты страны. инцидент произошел прямо во время выступления политика перед своими сторонниками.

Очередные выборы президента во Франции пройдут 18 апреля 2027 года. При необходимости проведения второго тура он будет назначен на 2 мая.