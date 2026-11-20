Москва20 ноя Вести.Обыск прошел в штаб-квартире французской правой партии "Национальное объединение" в рамках расследования возможной утечки данных из МВД Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Уточняется, что конфиденциальную информацию мог передавать бывший служащий министерства, который поддерживает идеи Марин Ле Пен, лидера парламентской фракции "Национального объединения".

В понедельник, 9 ноября, в штаб-квартире партии "Национальное объединение" в Париже прошел обыск в рамках судебного расследования, начатого прокуратурой Парижа 27 июля этого года говорится в публикации

По данным BFMTV, в офисе партии во время обысков находился заместитель прокурора Парижа, который, по его утверждению, зашел туда как частное лицо, чтобы выпить кофе. Следователей удивило его присутствие в офисе, так как визит высокопоставленного чиновника не имел прямого отношения к расследуемому делу.

Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Глава "Национального объединения" Марин Ле Пен - в числе фаворитов. Ее главным соперником называют лидера крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона.