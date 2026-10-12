Внук советского разведчика победил на выборах во Франции Во Франции на праймериз левых победил внук советского разведчика Глюксманн

Москва12 окт Вести.Депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн, возглавляющий партию "Общественная трибуна", стал победителем внутрипартийного голосования французских социал-демократов, которые определяли своего выдвиженца на президентские выборы в 2027 году, сообщила газета Le Monde.

Политик заручился поддержкой 66,13% участников праймериз, этого результата оказалось достаточно для победы Глюксманна в первом туре. Среди конкурентов лидера "Общественной трибуны" были первый секретарь Соцпартии Оливье Фор, экс-кандидат в президенты на выборах 2007 года Сеголен Руаяль, а также депутаты Национального собрания Жером Гедж и Эммануэль Морель.

На выборах президента Франции Глюксманн будет представлять коалицию, в которую вошли Социалистическая партия, "Общественная трибуна" и "Республиканские и социалистические левые".

Отдельная страница биографии политика связана с его дедом по отцовской линии. Рубин Глюксманн в годы Второй мировой войны был агентом советской разведки и действовал в ряде европейских государств, включая Германию и Великобританию. В 1940 году его задержала британская контрразведка, а в июле того же года он погиб: судно, перевозившее его в Канаду, торпедировала немецкая подводная лодка.

Первый тур президентских выборов намечен на апрель 2027 года. Голосование должно пройти за 20–35 дней до того, как 13 мая 2027 года истекут полномочия действующего президента Эммануэля Макрона.

Если в первом туре никто из кандидатов не получит поддержки 50% избирателей, то во второй тур выйдут два лидера по количеству поданных бюллетеней. В этом случае второй тур состоится двумя неделями позже.

О намерении побороться за пост главы государства заявили экс-глава МВД Франции Брюно Ретайо, лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, бывшие премьер-министры Габриэль Атталь и Эдуар Филипп, экс-президент Франсуа Олланд, а также глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.