Москва19 ноя Вести.Французский политик Рафаэль Глюксманн, претендующий на пост главы государства от социалистического лагеря, заявил о намерении добиться конфискации замороженных российских государственных средств в случае своей победы на выборах. Полученные деньги он предлагает направить на финансирование Украины. Об этом политик рассказал в эфире телеканала Franceinfo.

Глюксманн назвал изъятие российских активов одной из первоочередных задач в случае прихода к власти. По его словам, речь идет о значительных средствах, заблокированных на территории Европы.

Одним из моих первых действий станет изъятие этих активов совместно с нашими европейскими партнерами, чтобы профинансировать помощь Украине заявил Глюксманн

Он уточнил, что европейских банках заморожено около 210 млрд евро российских государственных средств.

Отдельно журналисты поинтересовались у политика, как он намерен преодолеть сопротивление Бельгии, выступающей против конфискации, поскольку значительная часть российских активов находится именно в этой стране. В ответ Глюксманн пообещал Брюсселю "европейскую солидарность", однако не стал объяснять, какие конкретно меры могли бы обеспечить такую поддержку.

Ранее Банк России подал к Euroclear иск о взыскании убытков, а также оспаривает в Суде ЕС ограничения, которые затрудняют исполнение российских судебных решений за рубежом.

По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, Россия подготовила дополнительные меры на случай незаконного изъятия российских активов.