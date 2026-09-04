В Москве задержали двух кандидатов в Госдуму от партии "Яблоко"

Кандидатов от "Яблока" Шатуновскую-Бюрно и Гришина задержала полиция В Москве задержали двух кандидатов в Госдуму от партии "Яблоко"

Москва4 сен Вести.В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двоих кандидатов в депутаты Государственной думы от партии "Яблоко" — Анну Шатуновскую-Бюрно и Григория Гришина. Об этом сообщает пресс-служба политической организации.

Шатуновскую-Бюрно, выдвигавшуюся по Преображенскому одномандатному округу № 204, задержали при выходе из дома. По словам кандидата, ей вменяют демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП).

Второй кандидат, Григорий Гришин, выдвинутый по Ленинградскому округу № 197, был доставлен в ОВД "Академический" для составления административного протокола, статья которого пока не уточняется.