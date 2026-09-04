Москва4 сенВести.В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двоих кандидатов в депутаты Государственной думы от партии "Яблоко" — Анну Шатуновскую-Бюрно и Григория Гришина. Об этом сообщает пресс-служба политической организации.
Шатуновскую-Бюрно, выдвигавшуюся по Преображенскому одномандатному округу № 204, задержали при выходе из дома. По словам кандидата, ей вменяют демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП).
Второй кандидат, Григорий Гришин, выдвинутый по Ленинградскому округу № 197, был доставлен в ОВД "Академический" для составления административного протокола, статья которого пока не уточняется.