Херсон потерял около 80% населения с начала конфликта на Украине В подконтрольном Киеву Херсоне осталось около 60 тыс. жителей

Москва30 мая Вести.Население подконтрольного Киеву Херсона за время вооруженного конфликта сократилось примерно с 300 тысяч до 60 тысяч человек. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале "Новости.Live".

Кроме того, по его словам, на подконтрольной Киеву части Херсонской области проживают примерно 150 тысяч человек. Прокудин также отметил, что в начале 2022 года население этой территории составляло около полумиллиона жителей.

Численность населения в Херсоне сейчас составляет примерно 60 тыс. человек сказал он

Украинские СМИ уточняют, что до начала вооруженного конфликта в самом Херсоне проживали около 300 тысяч человек.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирное население подконтрольного Киеву Херсона почти не имеет законных механизмов для защиты от противоправных действий боевиков ВСУ.