Москва13 июн Вести.Ливанское движение "Хезболла" опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент поражения израильского беспилотного летательного аппарата в воздушном пространстве над восточной частью Ливана. Речь идет о разведывательном дроне Heron 1, цена которого достигает 10 млн долларов.

На распространенных кадрах с разных точек видно, как БПЛА пересекает небо, затем следует пуск ракеты класса "земля-воздух" и точное попадание в цель. Завершается видео обломками сбитого аппарата, лежащими на земле, с подписью: "Heron 1 в руках исламского сопротивления". В пресс-службе движения уточнили, что это "фрагменты операции исламского сопротивления, в результате которой был сбит беспилотник армии враждебного Израиля типа Heron 1 в небе над поселением Нахла в долине Бекаа".

По техническим характеристикам, Heron 1, производимый израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI), относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета (MALE). Он предназначен для ведения разведки, наблюдения, целеуказания и патрулирования.

Ранее движение "Хезболла" заявило об ударе по израильскому морскому порту на границе с Ливаном.