Москва22 нояВести.В Курской области за прошедшие сутки было уничтожено 150 вражеских беспилотников. Сводку об оперативной обстановке представил в MAX губернатор Александр Хинштейн.
Всего в период с 09.00 21 ноября до 09.00 22 ноября сбито 150 вражеских беспилотников различного типа. 14 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствговорится в сообщении
43-летний житель поселка Коренево Кореневского района получил слепое осколочное ранение поясницы. При атаках на село Мокрушино Беловского района повреждены остекление и фасад дома.
В селе Кулига Рыльского района и поселке Коренево Кореневского района также пострадали два дома. В селе Щекино Рыльского района и посёлке Коренево Кореневского района повреждены два автомобиля. Погибших нет.