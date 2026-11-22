Хинштейн: 150 вражеских БПЛА сбили за сутки в Курской области За минувшие сутки Курская область отразила атаку 150 украинских дронов

Москва22 ноя Вести.В Курской области за прошедшие сутки было уничтожено 150 вражеских беспилотников. Сводку об оперативной обстановке представил в MAX губернатор Александр Хинштейн.

Всего в период с 09.00 21 ноября до 09.00 22 ноября сбито 150 вражеских беспилотников различного типа. 14 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в сообщении

43-летний житель поселка Коренево Кореневского района получил слепое осколочное ранение поясницы. При атаках на село Мокрушино Беловского района повреждены остекление и фасад дома.

В селе Кулига Рыльского района и поселке Коренево Кореневского района также пострадали два дома. В селе Щекино Рыльского района и посёлке Коренево Кореневского района повреждены два автомобиля. Погибших нет.