Хинштейн: 154 вражеских БПЛА сбили за сутки в Курской области Курская область отразила атаку 154 украинских дронов

Москва15 ноя Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в минувшие сутки зенитчики отразили атаки 154 вражеских беспилотников. Информацию об этом глава региона разместил в своем канале в MAX.

По его словам, погибших и пострадавших нет.

В период с 9.00 14 ноября до 9.00 15 ноября сбито 154 вражеских беспилотников различного типа. 55 раз враг применил артиллерию по отселенным районам сказано в сообщении

Хинштейн добавил, что три раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате удара в хуторе Звягин Рыльского района повреждены крыша, фасад и окна дома.