Москва12 нояВести.За прошедшие сутки над Курской областью было сбито больше 100 БПЛА противника. Погибших нет, один человек получил ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.
По его данным, за этот период времени ВСУ 17 раз применяли артиллерию по отселенным районам, 11 раз их беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.
Всего в период с 09.00 11 ноября до 09.00 12 ноября сбито 104 вражеских беспилотника различного типа. … В результате атак в городе Рыльске ранен 41-летний мужчинаговорится в публикации
В этом городе были повреждены два транспортных средства.
Кроме того, в селе Калиновка повреждена кровля домовладения, а в селах Толпино и Пушкарное – два автомобиля, сообщил Хинштейн.