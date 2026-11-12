Больше 100 БПЛА сбито над Курской областью, ранен мужчина В Курской области ранен мужчина, за сутки сбито 104 БПЛА

Москва12 ноя Вести.За прошедшие сутки над Курской областью было сбито больше 100 БПЛА противника. Погибших нет, один человек получил ранения, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.

По его данным, за этот период времени ВСУ 17 раз применяли артиллерию по отселенным районам, 11 раз их беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.

Всего в период с 09.00 11 ноября до 09.00 12 ноября сбито 104 вражеских беспилотника различного типа. … В результате атак в городе Рыльске ранен 41-летний мужчина говорится в публикации

В этом городе были повреждены два транспортных средства.

Кроме того, в селе Калиновка повреждена кровля домовладения, а в селах Толпино и Пушкарное – два автомобиля, сообщил Хинштейн.