Над Курской областью за сутки сбили 41 БПЛА, пострадавших нет

Больше 40 БПЛА сбито за сутки над Курской областью Над Курской областью за сутки сбили 41 БПЛА, пострадавших нет

Москва11 ноя Вести.Больше 40 украинских БПЛА было сбито за минувшие сутки над Курской областью, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.

Погибших и пострадавших, по его словам, нет, но в селе Илек в результате атак противника повреждены кровля, остекление и стены частного дома.

Всего в период с 09.00 10 ноября до 09.00 11 ноября сбит 41 вражеский беспилотник различного типа говорится в публикации

Глава региона также сообщил, что ВСУ три раза применяли артиллерию по отселенным районам, и два раза их беспилотники атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств.