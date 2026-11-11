Москва11 нояВести.Больше 40 украинских БПЛА было сбито за минувшие сутки над Курской областью, сообщил губернатор Александр Хинштейн в MAX.
Погибших и пострадавших, по его словам, нет, но в селе Илек в результате атак противника повреждены кровля, остекление и стены частного дома.
Всего в период с 09.00 10 ноября до 09.00 11 ноября сбит 41 вражеский беспилотник различного типаговорится в публикации
Глава региона также сообщил, что ВСУ три раза применяли артиллерию по отселенным районам, и два раза их беспилотники атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств.