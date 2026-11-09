Москва9 нояВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел данные об оперативной обстановке в региона за прошедшие сутки.
По его словам, с 9.00 8 ноября до 9.00 9 ноября сбито 57 вражеских беспилотников различного типа. Кроме того враг один раз применил артиллерию по отселенным районам.
8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствсказано в сообщении в MAX
В результате атак погиб 40-летний мужчина.
В двух населенных пунктах повреждены крыша дома, остекление, забор, хозпостройка, гараж и грузовой автомобиль.