Москва19 сенВести.Губернатор Александр Хинштейн привел данные об ударах по Курской области, нанесенных с 9.00 18 сентября до 9.00 19 сентября.
За минувшие сутки над территорией региона сбили 180 беспилотных летательных аппаратов различного типа.
90 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствговорится в сообщении главы региона в MAX
В селе Белица Беловского района убит мужчина, еще пять человек получили ранения в Курске, селе Гочево и хуторе Звягин.
В автобусном парке в областном центре повреждены семь автобусов, есть повреждения автомобилей и домов в селах Колячек и Белица, хуторах Звягин и Ивановский, и поселке Сембаза.