За сутки в Курской области при ударах ВСУ погиб один и пострадали пять человек

Хинштейн: в Курской области за сутки сбили 180 БПЛА различного типа За сутки в Курской области при ударах ВСУ погиб один и пострадали пять человек

Москва19 сен Вести.Губернатор Александр Хинштейн привел данные об ударах по Курской области, нанесенных с 9.00 18 сентября до 9.00 19 сентября.

За минувшие сутки над территорией региона сбили 180 беспилотных летательных аппаратов различного типа.

90 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в сообщении главы региона в MAX

В селе Белица Беловского района убит мужчина, еще пять человек получили ранения в Курске, селе Гочево и хуторе Звягин.

В автобусном парке в областном центре повреждены семь автобусов, есть повреждения автомобилей и домов в селах Колячек и Белица, хуторах Звягин и Ивановский, и поселке Сембаза.