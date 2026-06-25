Хинштейн поднял вопрос о списании ипотеки семьям погибших в зоне КТО Хинштейн предложил списывать ипотеку семьям погибших в зоне КТО

Москва25 июн Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил законодательно закрепить списание военной ипотеки для военнослужащих, погибших в зоне контртеррористической операции. Об этом он сообщил в мессенджере MAX.

Поводом стала история семьи 24-летнего участника СВО Дмитрия, который погиб год назад на территории Курской области. Молодой человек тушил технику, загоревшуюся от удара дрона, и спас ее ценой собственной жизни. Однако позднее его родным отказали в списании военной ипотеки – формально гибель Дмитрия произошла в зоне КТО, а не в зоне СВО.

Хинштейн отметил, что это касается многих семей, и нельзя, чтобы подвиг защитников упирался в формальные границы категорий.

Я уверен, эта проблема затрагивает большое число семей и не только в Курской области. Решать вопрос нужно глобально и справедливо. Нельзя, чтобы подвиг и жертва наших защитников упирались в формальные границы категорий отметил Александр Хинтшейн

Он пообещал в ручном режиме помочь семье Дмитрия, а также обратился к депутатам Госдумы от "Единой России" с просьбой инициировать законодательное решение проблемы.

Губернатор подчеркнул, что Родина должна стоять за семьями своих героев до конца - без исключений.