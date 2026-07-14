Москва14 июлВести.Власти возместят ущерб жителям Курской области, потерявшим автомобильный транспорт в результате нападения Вооруженных сил Украины летом 2024 года. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн.
Он отметил, что в указанный период жители приграничья лишились 5 тысяч машин, часть была повреждена, часть – полностью уничтожена. До последнего времени механизма выплат за утраченных транспорт просто не существовало. Теперь осталось только утвердить его с юридической точки зрения, а после гражданам объяснят, куда нужно обращаться.
По поручению Президента Правительство России выделит Курской области более 2,4 млрд рублей на компенсацию утраченного из-за вторжения ВСУ автотранспорта. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин… Средства федерального центра пойдут на компенсацию полностью утраченного транспорта жителей, которые до событий 6 августа были зарегистрированы в 9 отселенных районахнаписал глава региона в мессенджере МАХ
В феврале 2026 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в период временной оккупации региона Вооруженными силами Украины без вести пропали 400 человек.