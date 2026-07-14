Жителям Курской области компенсируют ущерб за утраченные при вторжении ВСУ авто Курская область получит более 2,4 млрд рублей на компенсацию утраченных машин

Москва14 июл Вести.Власти возместят ущерб жителям Курской области, потерявшим автомобильный транспорт в результате нападения Вооруженных сил Украины летом 2024 года. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн.

Он отметил, что в указанный период жители приграничья лишились 5 тысяч машин, часть была повреждена, часть – полностью уничтожена. До последнего времени механизма выплат за утраченных транспорт просто не существовало. Теперь осталось только утвердить его с юридической точки зрения, а после гражданам объяснят, куда нужно обращаться.

По поручению Президента Правительство России выделит Курской области более 2,4 млрд рублей на компенсацию утраченного из-за вторжения ВСУ автотранспорта. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин… Средства федерального центра пойдут на компенсацию полностью утраченного транспорта жителей, которые до событий 6 августа были зарегистрированы в 9 отселенных районах написал глава региона в мессенджере МАХ

В феврале 2026 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в период временной оккупации региона Вооруженными силами Украины без вести пропали 400 человек.