Рё Хиракава заменит Эстебана Окона до конца гоночного уик-энда в Мексике

Хиракава заменит Окона на Гран-при Мексики Рё Хиракава заменит Эстебана Окона до конца гоночного уик-энда в Мексике

Москва31 окт Вести.Японский резервный пилот команды "Хаас" Рё Хиракава заменит француза Эстебана Окона на оставшуюся часть гоночного уик-энда Гран-при Мексики "Формулы-1". Об этом сообщается на странице команды в соцсети X.

В пятницу 32-летний японец уже выходил на трассу: он подменял другого пилота "Хааса", британца Оливера Бермана, в первой свободной практике и показал 15-й результат. В субботу Хиракава примет участие в заключительной сессии свободных заездов и квалификации, а в воскресенье впервые в карьере выйдет на старт гонки "Формулы-1".

Причины замены не раскрываются. Команда сообщила, что не планирует давать дополнительные комментарии.

Ранее, в конце сентября, команда "Хаас" объявляла, что Окон покинет коллектив по окончании текущего сезона, а его место займет бразилец Рафаэл Камара.