В Новороссийске проверяют обстоятельства хлопка газа в доме на Парковой улице

Хлопок газа произошел в жилом доме в Новороссийске, пострадал мужчина В Новороссийске проверяют обстоятельства хлопка газа в доме на Парковой улице

Москва27 ноя Вести.Прокуратура Новороссийска начала проверку после хлопка газа в многоквартирном доме. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края на платформе MAX

По предварительным данным, днем в пятницу, 27 ноября, в доме на Парковой улице взорвался газ, после чего начался пожар. Пострадал 45-летний мужчина. Его доставили в медицинское учреждение.

Предварительно установлено, что днем 27 ноября 2026 в многоквартирном доме по ул. Парковая произошел хлопок газа с последующим возгоранием. В результате произошедшего пострадал 45-летний мужчина говорится в публикации

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут меры реагирования.