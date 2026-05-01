Хромченко озвучит Миранду Пристли во второй части "Дьявол носит Prada"

Хромченко вернется к озвучке Миранды Пристли в продолжении "Дьявол носит Prada" Хромченко озвучит Миранду Пристли во второй части "Дьявол носит Prada"

Москва1 мая Вести.Эксперт моды и телеведущая Эвелина Хромченко рассказала, что вернется к озвучке легендарной героини Миранды Пристли во второй части фильма "Дьявол носит Prada" режиссера Дэвида Френкеля.

Мировая премьера фильма "Дьявол носит Prada 2" состоится 1 мая.

Приглашаю вас в мир моды, амбиций и безупречного стиля, где Миранда Пристли вновь говорит моим голосом написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram (запрещен в РФ)

Хромченко надеется, что ей совместно с режиссером дубляжа и коллективом студии "Муви Дален" удалось сделать хорошую работу.

Двадцать лет назад я озвучивала героиню Мерил Стрип, чтобы сделать пиар своему журналу. А теперь Миранда Пристли говорит моим голосом, потому что об этом попросили зрители отметила телеведущая

В основе фильма "Дьявол носит Prada" лежит одноименный роман-бестселлер Лорен Вайсбергер. Картина вышла в 2006 году и получила несколько наград, в том числе "Золотой глобус". Как считают кинокритики, прообразом Миранды Пристли — главной героини ленты, возглавляющей модный журнал и отличающейся крайне жесткой манерой управления, — стала журналистка Анна Винтур. Мерил Стрип, сыгравшая эту роль, была номинирована на "Оскар".