Москва7 маяВести.Американский канал HBO официально утвердил производство второго сезона сериала "Гарри Поттер", который будет основан на книге Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Тайная комната". Об этом сообщает Variety.
Начало съемочного процесса запланировано на осень 2026 года. При этом первый сезон сериала должен выйти в декабре.
Эта новость соответствует плану телеканала экранизировать все семь книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере в виде семи сезонов телесериала, которые будут сниматься в течение десяти летговорится в публикации
Сообщается, что сценарист первого сезона Джон Браун станет сошоураннером продолжения вместе с Франческой Гардинер. Проект выйдет на платформах HBO и HBO Max.
Главные роли исполнят Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.