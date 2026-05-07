Второй сезон "Гарри Поттера" начнут снимать до выхода первого HBO одобрил съемки второго сезона сериала "Гарри Поттер"

Москва7 мая Вести.Американский канал HBO официально утвердил производство второго сезона сериала "Гарри Поттер", который будет основан на книге Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Тайная комната". Об этом сообщает Variety.

Начало съемочного процесса запланировано на осень 2026 года. При этом первый сезон сериала должен выйти в декабре.

Эта новость соответствует плану телеканала экранизировать все семь книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере в виде семи сезонов телесериала, которые будут сниматься в течение десяти лет говорится в публикации

Сообщается, что сценарист первого сезона Джон Браун станет сошоураннером продолжения вместе с Франческой Гардинер. Проект выйдет на платформах HBO и HBO Max.

Главные роли исполнят Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.