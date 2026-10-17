Художницу Катю Белявскую похоронят на Троекуровском кладбище в Москве Похороны художницы Кати Белявской пройдут 20 октября на Троекуровском кладбище

Москва17 окт Вести.Известную художницу и промышленного дизайнера Катю Белявскую похоронят 20 октября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в ее окружении.

Церемония прощания пройдет во вторник с 12.00 до 13.00 в ритуальном зале Троекуровского кладбища. И там же похоронят сказала собеседница агентства

В этот же день в 18.00 в Центре современного искусства "Винзавод" откроется выставка, посвященная памяти художницы.

Белявская скоропостижно скончалась 17 октября в возрасте 45 лет. Причиной смерти стал инсульт. Она входит в топ‑100 лучших современных художников России по версии проекта Arteex. Работы художницы представлены в известных музеях и галереях по всему миру, а также в частных собраниях. В 2017 году ее произведениями была украшена новогодняя Москва и оформлен поезд метро.