Москва17 октВести.Известная художница и промышленный дизайнер Катя Белявская скончалась в результате инсульта, сообщили ТАСС в ее семье.
Причина смерти – кровоизлияние в мозгсказала собеседница агентства
Белявская скоропостижно скончалась 17 октября. Ей было 45 лет.
Она входит в топ‑100 лучших современных художников России по версии проекта Arteex.
Белявская делала иллюстрации к "Красной Шапочке", "Сказкам матушки Гусыни", "Песне песней", известна своими работами "Сон в летнюю ночь", "Барышня‑крестьянка", "Таинственный лес" и другим.
В 2017 году ее произведениями была украшена новогодняя Москва и оформлен поезд метро.