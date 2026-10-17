Художница Катя Белявская умерла после инсульта Причиной смерти художницы Кати Белявской стал инсульт

Москва17 окт Вести.Известная художница и промышленный дизайнер Катя Белявская скончалась в результате инсульта, сообщили ТАСС в ее семье.

Причина смерти – кровоизлияние в мозг сказала собеседница агентства

Белявская скоропостижно скончалась 17 октября. Ей было 45 лет.

Она входит в топ‑100 лучших современных художников России по версии проекта Arteex.

Белявская делала иллюстрации к "Красной Шапочке", "Сказкам матушки Гусыни", "Песне песней", известна своими работами "Сон в летнюю ночь", "Барышня‑крестьянка", "Таинственный лес" и другим.

В 2017 году ее произведениями была украшена новогодняя Москва и оформлен поезд метро.