Художник-постановщик мультфильмов Ирина Кострина скончалась в 88 лет

Художник мультфильма "Волк и теленок" Ирина Кострина умерла на 89-м году жизни Художник-постановщик мультфильмов Ирина Кострина скончалась в 88 лет

Москва27 окт Вести.На 89-м году жизни умерла советский и российский художник-постановщик мультфильмов, театральный художник и иллюстратор Ирина Кострина, сообщили ТАСС в окружении художницы.

Ирина Кострина ушла из жизни в связи с продолжительной болезнью сказал собеседник агентства

Кострина родилась в 1938 году в Горьком (сейчас Нижний Новгород) и долгое время работала в Нижегородском академическом театре кукол в должности главного художника, где оформила более 150 спектаклей.

Она создавала образы для персонажей известных мультфильмов, таких как "Волк и теленок" и "Самый маленький гном".

Как иллюстратор Кострина работала над изданиями сказок Сергея Козлова ("Ежик в тумане", "Трям! Здравствуйте!") и Михаила Липскерова ("Как волк теленочку мамой был", "Самый маленький гном").

Кроме того, она занималась живописью и графикой.