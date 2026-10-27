Москва27 октВести.На 89-м году жизни умерла советский и российский художник-постановщик мультфильмов, театральный художник и иллюстратор Ирина Кострина, сообщили ТАСС в окружении художницы.
Ирина Кострина ушла из жизни в связи с продолжительной болезньюсказал собеседник агентства
Кострина родилась в 1938 году в Горьком (сейчас Нижний Новгород) и долгое время работала в Нижегородском академическом театре кукол в должности главного художника, где оформила более 150 спектаклей.
Она создавала образы для персонажей известных мультфильмов, таких как "Волк и теленок" и "Самый маленький гном".
Как иллюстратор Кострина работала над изданиями сказок Сергея Козлова ("Ежик в тумане", "Трям! Здравствуйте!") и Михаила Липскерова ("Как волк теленочку мамой был", "Самый маленький гном").
Кроме того, она занималась живописью и графикой.