Писатель и сценарист Михаил Липскеров умер на 88-м году жизни

Не стало советского и российского писателя и драматурга Михаила Липскерова Писатель и сценарист Михаил Липскеров умер на 88-м году жизни

Москва25 окт Вести.На 88-м году жизни после продолжительной болезни скончался советский и российский писатель, сценарист и драматург Михаил Липскеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью.

Михаил Федорович умер вчера, 24 октября, рано утром. Он болел, у него были заболевания, как у любого пожилого человека сказал собеседник

Дата и время прощания и похорон писателя станут известны позже. Согласно желанию Липскерова, церемония пройдет в кругу близких.

Михаил Липскеров родился в Москве 1 июля 1939 года. Автор сценариев к известным мультфильмам "Волк и теленок", "Ограбление по…", "Ковбои в городе", "Самый маленький гном" и другим. Писал пьесы и прозу, например, романы "Белая горячка", "Черный квадрат", "Путешествие к центру Москвы".