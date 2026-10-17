Художница Катя Белявская скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет Умерла художница и промышленный дизайнер Катя Белявская

Москва17 окт Вести.Художник и промышленный дизайнер Катя Белявская скоропостижно скончалась 17 октября, сообщила РИА Новости представительница ее окружения.

Да, сегодня ушла из жизни скоропостижно сказала собеседница агентства

Художнице было 45 лет.

Ее знакомая заявила, что Катя Белявская была очень хорошим и талантливым человеком, она обладала невероятно богатым воображением. В ее произведениях можно проследить мотивы русских сказок, японского эпоса, мировой литературы и т.д.

Среди заметных работ художницы – "Красная Шапочка", "Сказки матушки Гусыни", "Песнь песней", "Сон в летнюю ночь", "Барышня-крестьянка" и многие другие. Ее картины представлены в известных музеях и галереях по всему миру, а также в частных собраниях.