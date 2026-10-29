Москва29 окт Вести.Причиной смерти сценариста советских мультипликационных фильмов, члена Союза кинематографистов России Жанны Витензон стала продолжительная болезнь, сообщили РИА Новости в ее окружении.

Она была совсем старенькая… Конечно, болела сказала собеседница агентства

О кончине Жанны Витензон сообщил Союз кинематографистов России в соцсети " ВКонтакте". Ей было 97 лет.

Жанна Зискиндовна стала одной из самых плодовитых сценаристок советского анимационного кино 1960-1980-х годов. По ее сценариям созданы мультфильмы "Варежка" (1967), "Катерок" (1970), в нем впервые прозвучала песенка "Чунга-чанга" (музыка Владимира Шаинского, стихи Юрия Энтина), "Девочка и слон" (1969), "Мальчик и облако" (1970), "Просто так" (1976) и многие другие.

О дате и месте прощания с Витензон пока ничего не сообщается.