Создатель мультфильмов "Варежка" и "Катерок" Жанна Витензон умерла на 98-м году Известный сценарист-мультипликатор Жанна Витензон скончалась в 97 лет

Москва29 окт Вести.Не стало известной сценаристки-мультипликатора, члена Союза кинематографистов России Жанны Витензон. Печальная новость появилась на странице союза в соцсети " ВКонтакте".

29 октября 2026 года на 98-м году ушла из жизни наш друг и коллега – член Союза кинематографистов России, советский сценарист мультипликационных фильмов, детская писательница Жанна Зискиндовна Витензон (1929-2026) говорится в некрологе

Жанна Витензон родилась 26 апреля 1929 года в Витебске. В 1930 году семья переехала в Москву. В 1952 году окончила филологический факультет МГУ. В студенческих экспедициях на Север собирала фольклор, сюжеты которого позднее легли в основу некоторых ее сказок, например, мультфильма "В яранге горит огонь" (1956).

Жанна Зискиндовна стала одной из самых плодовитых сценаристок советского анимационного кино 1960-1980-х годов. По ее сценариям созданы мультфильмы "Варежка" (1967), "Катерок" (1970), в нем впервые прозвучала песенка "Чунга-чанга" (музыка Владимира Шаинского, стихи Юрия Энтина), "Девочка и слон" (1969), "Мальчик и облако" (1970), "Просто так" (1976) и многие другие.

В 2018 году Жанна Витензон получила национальную анимационную премию "Икар" в номинации "Мастер".

Союз кинематографистов России, Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России выразили искренние соболезнования родным и близким Жанны Зискиндовны. О дате и месте прощания с ней пока ничего не сообщается.