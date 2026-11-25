В Якутии умерла мастер национального костюма Августина Филиппова Мастер национального костюма из Якутии Августина Филиппова умерла в 78 лет

Москва25 ноя Вести.В возрасте 78 лет скончалась мастер национального костюма из Якутии Августина Филиппова. Об этом глава Республики Саха Айсен Николаев сообщил в MAX.

С глубокой печалью узнал об уходе из жизни Августины Николаевны Филипповой. Она раскрывала в национальном костюме характер и душу нашего народа. Вдохновение для своих работ черпала в преданиях и красоте родной земли говорится в сообщении

Айсен Николаев рассказал, что Филиппова сшила свой первый костюм еще будучи первоклассницей. Это был наряд Хаарчааны для школьной елки. Спустя время ее имя стало известным не только в России, но и за границей – во Франции, Италии, Канаде.