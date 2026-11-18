Москва18 нояВести.Художник по костюмам, Наталья Иванова, известная своими работами в советских и российских фильмах, умерла 14 ноября в возрасте 79 лет, сообщает Союз кинематографистов России.
14 ноября 2026 года не стало художника по костюмам, лауреата Государственной премии России, члена Союза кинематографистов России Натальи Юрьевны Ивановой (1947 - 2026). Н. Ю. Иванова была одним из ведущих художников по костюмам российского кино и внесла значительный вклад в историю отечественного киноговорится в сообщении
Наталья Иванова окончила Московское художественное училище памяти 1905 года. Ее первой самостоятельной работой в качестве художника по костюмам в 1979 году стал фильм "Вкус хлеба" режиссера Алексея Сахарова.
Иванова работала над такими картинами, как "Жестокий романс" (1984), "Утомленные солнцем" (1994), "Сибирский цирюльник" (1998), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006), "Орда" и другие.
В 1999 году Иванова стала лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства в числе создателей фильма "Утомленные солнцем". Она дважды удостаивалась кинопремии "Ника" за лучшую работу художника по костюмам.