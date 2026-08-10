Легендарную бабушку-регулировщицу похоронили в Воронеже В Воронеже простились с легендарной бабушкой-регулировщицей

Москва10 авг Вести.В Воронеже прошла церемония прощания с легендарной местной жительницей - бабушкой-регулировщицей. Как рассказал ГТРК "Воронеж" сосед пенсионерки, женщину похоронили на Юго-Западном кладбище 10 августа.

О смерти пожилой женщины сообщалось 8 августа. Пенсионерка стала известной в городе личностью, после того, как на протяжении многих лет выходила на оживленные перекрестки города, управляла движением и следила за порядком на дорогах. Точных данных, была ли женщина в молодости профессиональной регулировщицей, нет.

Пенсионерка стала своеобразным символом Воронежа. В августе 2021 года около остановки "Улица Маршала Жукова" появилось граффити с ее изображением. В конце марта 2026 года местный мастер создал глиняную фигурку знаменитой бабушки.