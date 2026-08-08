В Воронеже умерла известная на весь город бабушка-регулировщица

В Воронеже умерла знаменитая бабушка-регулировщица - символ города В Воронеже умерла известная на весь город бабушка-регулировщица

Москва8 авг Вести.В Воронеже не стало знаменитой бабушки-регулировщицы. Об этом сообщила ГТРК "Воронеж".

Пенсионерка много лет выходила на самые оживленные перекрестки города и следила за порядком на дорогах – она стала одним из неофициальных символов Воронежа.

Большинство горожан хотя бы раз встречали ее на улицах. Подробности ее биографии неизвестны – по слухам, в молодости она действительно работала регулировщицей.

В августе 2021 года у остановки "Улица маршала Жукова" в Воронеже появилось граффити с ее портретом. А весной этого года воронежский мастер изготовил фигурку с ее изображением.