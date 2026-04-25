Киев идет на крайние меры из-за нехватки солдат Привилегированную роту охраны ВСУ перебросили под Сумы

Москва25 апр Вести.Роту охраны командования 14-го армейского корпуса (АК) ВСУ перебросили к Новодмитровке Краснопольского района Сумской области.

Отмечается, что ранее это подразделение было задействовано исключительно в проверке документов на командных пунктах.

Безуспешно пытаясь удержать контроль над населенным пунктом Новодмитровка, 14-й АК ВСУ перебросил на данный участок фронта роту охраны командования армейским корпусом сказал собеседник агентства ТАСС

Ранее стало известно, что украинские силы начали оттягивать свои расчеты беспилотников из Константиновки в Донецкой Народной Республике из-за напора российских войск.