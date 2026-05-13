Москва13 маяВести.Украинские власти включили в списки для будущего обмена пленными с Россией имя бывшего мэра Херсона Игоря Колыхаева. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на председателя Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Херсонщины Виктора Гордиенко.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев, находящийся в российском плену с 2022 года, включен в списки для будущего обменаговорится в публикации издания "Страна.ua"
Уточняется, что в ближайшее время Киев должен предоставить официальную информацию относительно экс-градоначальника.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: в Кремле надеются, что работа по обмену пленными с Украиной по формуле "1000 на 1000" вскоре будет финализирована.